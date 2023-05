Das große Weihnachtshoroskop 2013 für das Sternzeichen Fische

Selten hatten Sie so harmonische Weihnachtssterne mit so viel Glückspotenzial . Sonne, Venus, Jupiter, Saturn und Neptun prägen eine Phase, die Sie romantisch , fantasievoll und milde macht. Eben genauso, wie es idealerweise sein sollte. Kreative Tätigkeiten machen Ihnen viel Spaß, Sie sehen gut aus und sind von Menschen umgeben, die Ihnen am Herzen liegen. Singles haben gute Chancen, kurzfristig noch eine Einladung zu bekommen. Merkur, Venus und Jupiter deuten außerdem darauf hin, dass man Ihnen ein sehr schönes Geschenk zukommen lässt. Also, dieses Jahr dürfen Sie wirklich gespannt sein!

