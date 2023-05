Das große Weihnachtshoroskop 2013 für das Sternzeichen Steinbock

Sonne, Mond und Venus im eigenen Zeichen bescheren Ihnen ein Fest der Liebe , und das im wörtlichen Sinne. Ihre Weihnachtssterne machen Sie zum Glückskind und verleihen Ihnen allerbeste Laune. Zwar kommt am ersten Weihnachtsfeiertag kurzfristig ein bisschen Unruhe und Hektik auf, doch wenn Sie für alles, was Sie sich vornehmen, genug Zeit einplanen, bleiben Sie entspannt. Sie können sich auf angenehme Feiertage freuen. Wer mit Familie oder Freunden feiert, ist auf alle Fälle in guter Gesellschaft. Saturn sorgt jetzt für den entsprechenden Zusammenhalt.

