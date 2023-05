Das Horoskop 2013 für den Schütze-Mann - und was das für Ihre Beziehung bedeutet...

Bis Juni ist er streckenweise noch rast- und ruheloser als sonst und manchmal richtig igelig. Geduld ist also angesagt und dazu eine große Portion Verständnis. Natürlich hat er aber auch gute Phasen, nämlich gleich im Februar und im April. Dann ist er ganz der fröhliche Schütze, der Charme versprüht und alle Herzen im Sturm erobert. Zum Glück ist das auch ein Vorgeschmack auf die zweite Jahreshälfte. Da weiß er wieder genau, wo er steht und was er will - alle Wechselbäder sind vergessen.

