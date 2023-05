Das Horoskop 2013 für den Skorpion-Mann - und was das für Ihre Beziehung bedeutet...

2013 dröselt er auf, ob der Ist-Zustand der Partnerschaft dem ersehnten Soll-Zustand entspricht. Sind Sie seine Partnerin, kann das zu heftigen Diskussionen führen, aber auch zu den leidenschaftlichsten Nächten Ihres Lebens. Rechnen Sie also mit Stimmungsschwankungen und damit, dass er genau beobachtet und hinterfragt. Wollen Sie einen Skorpion erobern, denken Sie daran: Er ist ein Jäger und Krieger und an leichter Beute nicht interessiert. Er will umgarnen, Herz und Seele kapern. Seien Sie im August und im September deshalb die harte Nuss, die er knacken muss!

