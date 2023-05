Das Horoskop 2013 für den Widder-Mann - und was das für Ihre Beziehung bedeutet...

Schnallen Sie sich gut an! Er ist in Spaß- und Partylaune und wird besonders im ersten Halbjahr am liebsten draußen und auf Achse sein wollen. Wer ihn kennt, weiß, dass er gern mal einen Blick riskiert. 2013 noch mehr als sonst, denn Jupiter und Venus heizen ihn auf und seine Flirtbegeisterung kennt kaum Grenzen. Sehen Sie es ihm nach, denn Sie wissen ja: Die lange Leine ist das engste Band! Ein Tipp für alle, die mehr von ihrem Widder-Flirt wollen: Sich rar zu machen, ist die beste Eroberungsstrategie, vor allem im April, Mai und Juli!

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Widder!

Und hier geht's zum Jahreshoroskop 2013!