Das Horoskop 2013 für den Stier-Mann - und was das für Ihre Beziehung bedeutet...

Herr Stier ist in der ersten Jahreshälfte etwas durch den Wind. Und das Sofa ist ihm näher als die Gourmet-Tempel, die er sonst so gern besucht. Er braucht Wärmequellen, zuversichtliche Leute und viel, viel Liebe, solange Saturn (Februar bis Juli) ihn in brütende Gedanken oder Zukunftsängste stürzt. Danach zeigt seine emotionale Kurve wieder nach oben. Und Sie können sich mit viel Zärtlichkeit daran machen, seine Kummerfalten glatt zu streicheln. Ganz empfänglich dafür ist er von Ende Juli bis Mitte August und vom 6. November bis ins neue Jahr hinein.

