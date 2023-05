Das Horoskop 2013 von Erich Bauer für das Sternzeichen Krebs

Der Mond, Regent des Jahres 2013, ist zugleich Ihr persönlicher Regent und Ihr Freund. Man kann daher sagen, dass das neue Jahr für Sie so etwas wie ein Heimspiel wird. Die Wetten stehen zehn zu eins auf Sieg. Und es wird noch besser: Am 26. Juni betritt Jupiter Ihr Sternzeichen. Um beim Bild eines Fußballspiels zu bleiben: Der Schiedsrichter kommt aus Ihren eigenen Reihen. Der Sieg ist also noch sicherer. Dass dann auch noch Neptun und Saturn im Trigon zu Ihrem Sternzeichen stehen, ist gleichbedeutend mit zehn Elfmetern, die Ihnen zugesprochen werden. Keine Frage: Sie sind der Gewinner des Jahres 2013.

