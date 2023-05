Das Horoskop der Veränderung für das Sternzeichen Fische:

Die ersten beiden Tage des kosmischen Sturms werden an Ihnen ohne große Folgen vorrüberziehen. Obwohl auch Sie das allgemeine befreiende astrologische Klima spüren. Sie werden die Sehnsucht fühlen, den Wunsch empfinden, alles was Sie belastet, was Sie einschränkt, von sich abzustreifen. Aber Sie werden deshalb nicht, aus einer Beziehung ausbrechen, die in der Krise ist.

Die Kraft der Wahnsinns-Sterne: Es kann natürlich passieren, dass Ihr Partner von diesem Wunsch nach Befreiung erfasst wird. Aber Sie haben Macht über Ihn, haben Macht über Menschen. Denn Pluto treibt Sie im Sextil an, erhöht Ihre Anziehungskraft, Ihre verzaubernde, magische Ausstrahlung, wenn am Mittwoch der düstere Planet der Wandlung Sonne und Merkur im Quadrat an sich fesselt.

Die Gefahr der Wahnsinns-Sterne: Sie verfügen jetzt über einen glasklaren, bohrenden, alles hinterfragenden Verstand. Aber hüten Sie sich davor, den Partner mit Fragen zu quälen. Genau das kann das Gegenteil bewirken, keine Nähe schaffen sondern Distanz, Entfremdung. Manchmal ist es besser zu schweigen, einfach Dinge geschehen lassen.

