Das Horoskop für die Gesundheit des Sternzeichens Jungfrau

Sie machen sich selbst krank, Sie denken sich krank, das ist Ihr größtes Problem. Aber der magische Vollmond in Ihrem Sternzeichen wird Ihnen Ihre ständigen Sorgen um Ihre Gesundheit nehmen und Selbstheilungskräfte ankurbeln. Sie sind in einer Hochphase, fühlen sich topfit, auch weil Sie mehr an sich selbst und Ihre eigenen Fähigkeiten und Stärken glauben.

Sie fühlen, dass Ihnen in nächster Zeit nichts mehr Angst machen kann. Das wird Ihnen helfen, Ihre alten chronischen Schwächen wie Allergien zu überwinden, Was Sie für Ihre Gesundheit tun, für welche Therapien Sie sich auch immer entscheiden, wird lange anhalten. Es ist jetzt Zeit nur an sich selbst zu denken und was für sich selbst zu tun.

