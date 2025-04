Das Horoskop für die Vollmond-Woche ab dem 07.04.2025: Sternzeichen Löwe

Lieber Löwe, dieser umsichtige Waage-Vollmond lädt Sie ein, Ihre Worte mit Bedacht zu wählen und echte Verbindungen in Ihrem Leben zu stärken. In den letzten Wochen haben sich vielleicht Spannungen angestaut, doch nun bietet sich die Gelegenheit, Klarheit zu schaffen. Der kluge Merkur hilft Ihnen, das auszusprechen, was wirklich zählt, während Venus Ihre Beziehungen mit Wärme und Wertschätzung erfüllt. Uranus bringt frische Impulse, die Sie inspirieren, neue Wege zu denken und überholte Muster hinter sich zu lassen. Vielleicht erkennen Sie jetzt, dass wahre Stärke nicht im lauten Auftritt liegt, sondern darin, mit offenem Herzen zuzuhören.

Ihr Harmonie-Mantra:

"Ich spreche aus, was mir wichtig ist, mit Kraft und Mitgefühl."