Das Horoskop zum August-Start 2025: Sternzeichen Skorpion

Lieber Skorpion, Ihr Gefühlssinn ist bekanntlich äußerst tief und diese Woche führt er Sie genau dorthin: in Ihre innersten Liebeswunden. Venus und Saturn werfen Sie zurück auf alte Muster, alte Verluste, vielleicht auch auf eine Liebe, die nie ganz abgeschlossen war und somit unvergessen bleibt. Oder Sie könnten sich zu jemandem hingezogen fühlen, der in Ihnen nicht das Beste weckt. Vielleicht sehen Sie auch die Notwendigkeit, eine Beziehung weiterzuführen, obwohl sie innerlich bereits vorbei ist. Lassen Sie los, was Ihre Kraft raubt. Der Freitag wird nicht einfach, aber er bringt die Wahrheit ans Licht. Und nur durch Ehrlichkeit entsteht neues Vertrauen, in Sie selbst und in das, was kommen darf.

Ihr Schutzmantra:

„Ich achte meine Tiefe und schütze mein Herz.“