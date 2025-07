Das Horoskop zum August-Start 2025: Sternzeichen Fische

Liebe Fische, Ihr Herz ist weit und gerade deshalb diese Woche so stark gefährdet. Der träumerische Neptun, Ihr kosmischer Gefährte, steht unter Beschuss und plötzlich können romantische Träume zu Albträumen werden. Achten Sie jetzt verstärkt auf die Zwischentöne in der Kommunikation. Besonders am Freitag könnten Sie sonst jemandem verfallen, der nicht ehrlich zu Ihnen ist. Oder eine alte Geschichte wiederbeleben, die Ihnen nie gutgetan hat. Hören Sie genau hin, wenn Ihre innere Stimme zu Ihnen spricht. Ihre Intuition weiß alles. Glauben Sie ihr mehr als Ihren Augen. Und entscheiden Sie sich für Liebe, nicht für Illusion.

Ihr Schutzmantra:

„Ich liebe sanft aber nicht blind.