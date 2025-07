Das Horoskop zum August-Start 2025: Sternzeichen Widder

Lieber Widder, diese Woche bringt für Sie einen inneren Wendepunkt. Die Spannungen zwischen Venus, Saturn und Neptun verlangen, dass Sie genau hinsehen, dass Sie herausfinden, was Sie sich in der Liebe wirklich wünschen und was nur ein Kompromiss ist. Besonders gefährlich ist der Reiz des Unverbindlichen: Jemand könnte Hitze in Ihrem Herz entfachen, aber kein echtes Feuer hinterlassen. Vorsicht! Alte Muster kehren zurück, wenn Sie zu schnell vertrauen. Achten Sie auf Ihre Reaktionen. Jede Gereiztheit zeigt Ihnen, wo Sie sich nicht gesehen fühlen. Am Freitag stehen Sie an einem Scheideweg: Ehrliche Nähe oder hübsch verpackte Illusion? Entscheiden Sie mit Ihrem Herzen. Sie verdienen eine Liebe, die bleibt.

Ihr Schutzmantra:

„Ich liebe mit Klarheit und achte auf mein Herz.“