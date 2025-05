Das Horoskop zum großen Merkur-Feuerwerk ab dem 26.05.2025: Sternzeichen Jungfrau

Sie, liebe Jungfrau, dürfen in dieser Woche Ihre Sachlichkeit mit neuer Zuversicht verbinden. Ihr Herrscher Merkur aktiviert Ihren beruflichen Bereich und bringt Klarheit über das, was funktioniert, und was neu gedacht werden will. Vielleicht erkennen Sie, wo Sie sich zu klein gemacht haben, oder wo Ihre Kompetenz mehr Wert hat, als Ihnen bisher bewusst war. Gespräche mit Vorgesetzten, Kunden oder Partnern stehen unter einem guten Stern. Jupiter hilft Ihnen, sich breiter aufzustellen, ohne sich zu verzetteln. Ihr Talent liegt darin, komplexe Zusammenhänge in funktionierende Systeme zu verwandeln. Und das wird jetzt sichtbar – auch finanziell. Vertrauen Sie Ihrem Wissen.

Ihr Merkur-Mantra:

"Ich bringe Ordnung in meine Ziele und öffne mich für den Erfolg."