Das Horoskop zum großen Merkur-Feuerwerk ab dem 26.05.2025: Sternzeichen Fische

Liebe Fische, Ihr Weg führt gerade nicht nach draußen, sondern in Ihr Innenleben. Denn Merkur bringt Bewegung in familiäre Themen, Wohnfragen oder innere Sicherheit. Sie erkennen, dass ein altes finanzielles Muster aus Ihrer Herkunft stammt und nicht mehr zu Ihrem heutigen Leben passt. Der Götterbote unterstützt Sie dabei, Ihre Wurzeln zu heilen, ohne sie zu verleugnen. Nun können Sie emotionale Intuition mit praktischem Realismus verbinden. Es ist möglich, sich frei zu fühlen und dennoch gut abgesichert zu sein. Wenn Sie jetzt über Eigentum, Umzug oder familiäre Investitionen nachdenken, spüren Sie genau, was sich richtig anfühlt. Vertrauen Sie diesem Gefühl.

Ihr Merkur-Mantra:

"Ich schaffe mir ein neues Fundament – im Innen wie im Außen."