Das Horoskop zum großen Merkur-Feuerwerk ab dem 26.05.2025: Sternzeichen Skorpion

Vielleicht stellen Sie sich diese Woche, lieber Skorpion, Fragen, die tiefer reichen als „Was verdiene ich?“ nämlich: „Was bin ich bereit loszulassen, um finanziell wirklich frei zu sein?“ Merkur führt Sie an den Punkt, an dem emotionale Bindungen, Schulden oder alte Versprechen überdacht werden wollen. Sie erkennen, dass wahre Sicherheit manchmal erst entsteht, wenn Sie ein Stück Kontrolle aufgeben. Jupiter unterstützt Sie dabei, unbewusste Muster zu durchbrechen, die Sie bisher unbemerkt gebremst haben. Sprechen Sie nun offen über Erbthemen, Kredite oder geteilte Werte und treffen Sie klare Entscheidungen. Was Sie klären, bringt Erleichterung. Und neue Kraft.

Ihr Merkur-Mantra:

"Ich lasse los, was mich bindet und finde darin neue Freiheit."