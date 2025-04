Das Horoskop zum Maibeginn 2025: Das Venus-Wunder für das Sternzeichen Fische

Für Sie, lieber Fisch, ist diese Woche wie eine Heimkehr – Venus und Neptun sind Ihre Verbündeten, und ihre Verbindung entfaltet eine Magie, die Sie zutiefst spüren. Ihre Sehnsucht nach echter Seelenpartnerschaft findet jetzt ein Echo – vielleicht in einem Menschen, vielleicht auch in einer inneren Erkenntnis. Die Liebe wird weicher, weiter, sanfter – aber auch klarer. Was nicht zu Ihnen passt, erkennen Sie intuitiv, auch wenn es wehtut. Was Sie stärkt, zeigt sich in kleinen Zeichen: einer Berührung, einem Lächeln, einer Stille, die nicht leer, sondern voller Vertrauen ist. Ein Traum wird Wirklichkeit. Sie sind bereit – für Liebe, die heilt, nährt und bleibt.

Venuswunder-Mantra:

„Ich öffne mein Herz weit – und lade die wahre Liebe in mein Leben ein.“