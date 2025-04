Das Horoskop zum Maibeginn 2025: Dieses Venus-Wunder macht den Frühling zu etwas ganz Besonderem!

Diese Konjunktion auf den ersten Graden des Widders ist eine Einladung an Ihr Herz, sich zu erinnern, was es wirklich will. Es geht um Sehnsucht, Ehrlichkeit und ein neues Glück, das nicht laut, sondern tief wirkt. Vielleicht begegnen Sie einem Menschen, der Sie augenblicklich berührt. Vielleicht ruft sich eine alte Liebe mit ungeahnter Kraft in Erinnerung. Oder eine Beziehung, die leise zu verblassen schien, erwacht auf neue Weise zum Leben. Diese Konstellation lässt Begegnungen möglich werden, die wie Schicksal wirken – und vielleicht genau das sind.

Aber auch, wer gerade keine geliebte Person zur Seite hat, darf sich jetzt getragen fühlen. Denn diese Woche lädt dazu ein, Vertrauen zu fassen – in die Liebe, ins Leben und in sich selbst. Vielleicht beginnt genau hier ein neuer Weg zu innerem Gleichgewicht und einer künftigen Partnerschaft, die auf echter Seelenverwandtschaft beruht.

Neptuns Einfluss lässt uns weicher sehen, mit mehr Verständnis für das, was war – und das, was werden kann. Doch so viel Magie hat auch ihre Schattenseiten. Neptun kann blenden, idealisieren, Illusionen nähren. Wer sich Hals über Kopf verliebt, sollte sich fragen, ob das Gegenüber wirklich das hält, was das Gefühl verspricht. Lassen Sie sich berühren, aber bleiben Sie wach. Denn wenn Herz und Verstand gemeinsam entscheiden, wird dieses erste Mai-Wochenende zu einem der berührendsten des Jahres.

