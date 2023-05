Das Horoskop zum Sternschnuppenregen am 12. August 2013

Am Montag, dem 12. August 2013, erwartet uns ein Sternschnuppenregen. Eine besondere Sternenkonstellation wird diese Nacht zusätzlich magisch machen. Lesen Sie im Horoskop, wie Sie mit kosmischer Unterstützung Ihre Wünsche wahr machen können.

Jedes Jahr zwischen dem 17. Juli und dem 24. August erwartet uns ein Sternschnuppenregen, dieses Jahr am 12. August. Doch die Konstellationen dieser Nacht geben dem Sternschnuppenregen besondere Macht, die vor allem gegen 24 Uhr Wunder wirken wird.

Was wir auch tun in dieser magischen Nacht, um unsere Wünsche zu erfüllen, hat eine besondere Kraft: Am Himmel über uns steht ein denkwürdiges astrologisches Omen – ein Glücksdreieck, an dessen Spitzen der kosmische Heiler Chiron, Schicksalsherr Saturn und Glücksgott Jupiter stehen. Aber auch Neptun spielt in dieser Nacht eine wichtige Rolle.

Was Sie tun müssen, damit Ihre Wünsche im Sternschnuppenregen in Erfüllung gehen, verrät Ihnen Erich Bauer im Horoskop.

