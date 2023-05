Das Horoskop zum Valentinstag für das Sternzeichen Krebs

Wer wird denn da schon wieder so skeptisch sein? Vermuten Sie nicht hinter jeder wohlwollenden Geste eine böse Absicht. Schließlich sind Sie doch ein toller Mensch und sehr liebenswert! Der Glücksplanet Jupiter in Ihrem Zeichen macht Sie zudem sehr charismatisch. Da ist es doch kein Wunder, dass man Sie verehrt. Sie wirken sehr sexy – und das nicht nur am Valentinstag.

Alles über das Sternzeichen Krebs