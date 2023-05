Das Horoskop zum Valentinstag für das Sternzeichen Löwe

Die Sterne stehen in einer wunderbaren Konstellation und so könnten Sie den besten Valentinstag aller Zeiten erleben. Denn es ist Vollmond und das auch noch in Ihrem Zeichen! Das ist ein seltener Zufall, der Ihnen helfen kann, Ihren Schwarm endgültig von Ihren Qualitäten zu überzeugen. Zeigen Sie sich besonders offen und sprechen Sie ehrlich über Ihre Gefühle. Es lohnt sich!

