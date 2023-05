Das Horoskop zur Sonnenfinsternis am 13.11.2012

Am 13. November 2012 herrscht eine Sonnenfinsternis. Was die Sonnenfinsternis für Sie persönlich bedeutet, können Sie jetzt in diesem Horoskop nachlesen...

Nach diesem Tag wird nichts mehr so sein, wie es war. Ein gewaltiger Energiesturm geht mit der großen Sonnenfinsternis auf die Erde nieder. Enorme kosmische Kräfte entladen sich, wenn es am 13. November auf der Südseite unseres Planeten zum dramatischen Schauspiel am Himmel kommt.

Die Sonne leuchtet aus dem kompromisslosen, strengen Skorpion, steht wie ein Feuerball über unserer Erde – drohend, als wollte sie mit ihren männlichen, radikalen Kräften diese Erde verbrennen. Da schiebt sich der Mond dazwischen, wie eine schützende, beschützende Mutter unseres blauen Planeten. Langsam kriecht sein Schatten über die Erde, wird größer, bis er das Licht der Sonne vollkommen verschluckt.

Das weibliche Prinzip (Mond) triumphiert über das männliche (Sonne), die der Seele über das Ego. Ein schicksalhaftes Omen. Ein Zeitalter der Frau beginnt, das die Welt retten wird, in dem jeder von uns seine weiblichen Stärken ausleben muss. Das Horoskop dazu....