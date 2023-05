Das ist die große Neptun-Chance für den Schützen

Was bei Ihnen immer wieder passiert, ist das, wovor in der Einleitung zu diesem Thema immer wieder gewarnt wird. Sie stellen Anfragen an Ihr Bauchgefühl gerade dann, wenn andere Gefühle durch Ihr Inneres toben. Was Sie dann hören, ist irgendein inneres Raunen, aber ganz bestimmt nicht Ihre innere Stimme. Wie gesagt, um die Stimme des Bauchgefühls zu hören, braucht es innere Ruhe. Man muss warten, bis diese Ruhe da ist. Machen Sie in dieser Woche die Probe aufs Exempel: Sie stehen aktuell vor einer Entscheidung, die Ihren Beruf, Ihr Geschäft oder Ihre Finanzen betrifft? Erst Ruhe, dann fragen, dann hören. Da ist nichts? Warten, sich Zeit geben. Die Antwort kommt ganz bestimmt.

