Das ist die große Neptun-Chance für den Widder

Sie leben gut mit Ihrem Bauchgefühl. Nach außen tun Sie gern so, als ließen Sie nur den Verstand gelten. In Wahrheit hängen Sie Ihrer Intuition im Nachhinein immer nur ein rationales Mäntelchen um. Warum so viel Mühe? Gestatten Sie Bauchgefühl und Verstand in Ihrem Leben ein gleichberechtigtes Miteinander. Sie werden erfolgreicher sein, Ihre Ziele leichter durchsetzen und Ihr Leben in die richtige Richtung steuern. Das ist es doch, was Ihnen so wichtig ist.

Sie haben ja auch längst erkannt, dass Ihre innere Stimme Ihr bester Vertrauter ist. Darin liegt auch das Geheimnis, das andere sie so oft für stur halten. Selbst wenn Ihnen die rationalen Argumente ausgehen, sagt Ihnen Ihr Bauchgefühl, dass Sie richtigliegen. Warum wollen Sie darüber nicht reden. Zum Beispiel, wenn Sie in dieser Woche eine wichtige finanzielle Entscheidung treffen.

