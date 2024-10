Das Liebeshoroskop 2025 für das Sternzeichen Skorpion

Der Jahresanfang macht Skorpionen leider etwas zu schaffen. Es kann zu einer Liebeskriese kommen, denn Streitereien und Provokationen bestimmen Ihren Alltag. Das geht sogar so weit, dass so mancher Skorpion sich plötzlich ungeliebt in seiner Partnerschaft fühlt. Dem ist aber nicht so!

Halten Sie durch, lieber Skorpion, bereits im Frühjahr geht es wieder bergauf. Wenn Sie gemeinsam an einem Strang ziehen, schaffen Sie es, Ihre Probleme in den Griff zu kriegen und sogar gestärkt aus dieser Zeit hervorzugehen. Der Aufwand lohnt sich.

Nach den Strapazen steht Ihnen ab Juli eine fantastische Zeit bevor. Sie spüren wieder das Tiefe Band Ihrer Liebe zueinander und auch in Sachen Erotik geht es heiß her. Im August könnten Skorpione sogar den Wunsch verspüren, sich noch enger an Ihre bessere Hälfte zu binden. Ob Hochzeit, Nachwuchs oder ein gemeinsamer Wohnsitz, Sie sind bereit und wagen den nächsten Schritt.

Artikelbild und Social Media: Collage mit juliars/AdobeStock und Astrowoche.de