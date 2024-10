Das Liebeshoroskop 2025 für das Sternzeichen Wassermann

Lieber Wassermann, Sie sehnen sich nach Romantik, knisternder Erotik und träumen von einem lieben Menschen, der Sie auf Händen trägt? Dann stehen Ihre Wünsche im Venus-Jahr 2025 unter einem guten Stern.

Venus erhört Ihre Gebete schnell und schickt Ihnen bereits im Februar mehrere potenzielle Verehrer*innen auf den Weg. Verkriechen Sie sich also nicht zuhause, sondern wagen Sie sich hinaus ins Getümmel und zeigen Sie sich von Ihrer lebensfrohen und charismatischen Seite. Auch eine Reise bietet Ihnen gute Gelegenheiten zum Anbandeln.

Bei wem es mit der Liebe noch nicht so recht klappen will, der bekommt noch mal im Mai, Juli, September, Oktober und Dezember die besten Gelegenheiten dafür. Dann sind Wassermann-Singles besonders unwiderstehlich und haben Sie eine konkrete Person im Blick, bezirzen Sie diese erfolgreich mit Ihrem wunderbaren Wesen. Seien Sie gespannt, was passiert.

