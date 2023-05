Das Liebeshoroskop für das Sternzeichen Steinbock

Wunderbar zärtlich und gefühlvoll ist die Waage in dieser Woche. Ihre Liebe baut Sie jetzt auf und festigt Sie für die Herausforderungen, die Sie zu bewältigen haben. Ein anderer Steinbock schenkt Ihnen die Gewissheit, Ihr Herzenspartner zu sein. Der Wassermann hat schon länger eine Schwäche für Sie und jetzt scheint für ihn die richtige Zeit zu sein, Ihnen seine Liebe zu gestehen. „Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer”, verspricht jetzt der Widder und hält es auch ein. Mit dem Zwilling können Sie in dieser Woche am besten reden. Er ist der richtige Partner für den geistigen Austausch, er bringt Sie zum Überlegen und inspiriert Sie zu neuen Ideen. Die Jungfrau ist jetzt sehr verständnisvoll, jemand, den Sie in dieser Woche nicht missen wollen. Der Schütze ist am Wochenende der Freund für spontane Treffen im Café oder der Kneipe um die Ecke. Das Prinzip Hoffnung motiviert den Fisch in diesen Tagen zu Liebesschwüren, damit er endlich bei Ihnen Gehör findet. Eine Unverschämtheit mutet Ihnen jetzt der Stier zu: Sie sollen für seinen Fehler geradestehen. Der Krebs schimpft hinter Ihrem Rücken über Sie und wenn Sie ihn zur Rede stellen, ist er feig und gibt es nicht zu. Das derzeitige Imponiergehabe des Löwen kostet Sie viel Kraft. Der Skorpion nervt. Sie reden ständig aneinander vorbei. Er will Sie einfach nicht verstehen.

Liebeshoroskop - Schöne Momente, schöne Stunden, schöne Tage mit: Waage, Steinbock, Wassermann

Liebeshoroskop - Es läuft ganz gut mit: Widder, Zwillinge, Jungfrau, Schütze, Fische

Liebeshoroskop - Schwierig wird es mit: Stier, Krebs, Löwe, Skorpion

