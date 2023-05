Das Liebeshoroskop für das Sternzeichen Fische

Mit dem Stier verspricht es eine Flirt- und Kuschelwoche zu werden. Eine leichte Liebe, die doch so viel Nähe und Vertrautheit in sich trägt, sodass Sie sich wie ein Teenager fühlen. Mit dem Zwilling wird jeder Tag der Woche zum Valentinstag, jeder Tag ein Tag der Liebe. Der Krebs ist der, der Sie gesucht hat und Sie sich von ihm haben finden lassen. Sie sind glücklich, denn jetzt werden Sie sich einig, welche weitere Entwicklung Ihre Beziehung nehmen wird. Die Jungfrau will ihre Minuspunkte auf Ihrem „Liebeskonto” wieder gut machen und schenkt Ihnen viel Aufmerksamkeit und Liebe. Das Herz des Skorpion findet jetzt bei Ihnen, was es schon länger sucht. Endlich. Sie warten schon so lange darauf. Der Löwe wartet gespannt auf Ihre Entscheidung und erinnert Sie in dieser Woche dezent daran. Der Wassermann sitzt auf der Reservebank und will von Ihnen ins Spiel gebracht werden. Wenn der Steinbock zu Ihnen sagt, er ruft um 17.04 Uhr an, dann ruft er um 17.04 Uhr an. Genauso pünktlich ist auch der Schütze und zuverlässig oben drauf. Die derzeit unrealistischen Erwartungen des Widders an Sie sind momentan Gift für Ihre Beziehung. Rosenkrieg mit der Waage droht am Wochenende. Der Fisch lebt in dieser Woche so schnell an Ihnen vorbei, da sehen Sie nur noch Kondensstreifen von ihm.

Liebeshoroskop - Schöne Momente, schöne Stunden, schöne Tage mit: Stier, Zwillinge, Krebs, Jungfrau, Skorpion

Liebeshoroskop - Es läuft ganz gut mit: Löwe, Wassermann, Steinbock, Schütze

Liebeshoroskop - Schwierig wird es mit: Widder, Waage, Fische

Noch mehr über Ihre Liebessterne lesen Sie im Liebeshoroskop 2012!

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Fische!