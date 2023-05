Das Liebeshoroskop für das Sternzeichen Schütze

Wie auf Wolke sieben fühlt sich diese Woche mit dem Skorpion an. Jede freie Minute wird mit ihm sinnlich, harmonisch und liebevoll. Aus der Verliebtheit der Jungfrau kann jetzt mit Merkur im Widder die Liebe für’s Leben werden. Die Partnerschaft mit der Waage wächst und gedeiht und Sie fühlen sich jeden Tag ein bisschen glücklicher. Ein anderer Schütze ist in dieser Woche ein guter Konkurrent. Er reizt Sie und weckt Ihren Ehrgeiz, sodass Sie bis zum Wochenende vieles sehr erfolgreich abschließen können. Der Steinbock macht Ihnen jetzt nichts vor. Vertrauen Sie ihm. Der spontane Wassermann überrascht Sie mit spontanen Unternehmungen. Der Fisch würde Sie jetzt am liebsten verschlingen, so lieb hat er Sie. Der Widder ist vor allem am Wochenende sehr empfindlich. Schon bei der kleinsten Nichtbeachtung ist er zutiefst beleidigt und Sie haben jede Menge zu tun, den schiefen Haussegen wieder gerade zu biegen. Lassen Sie sich vom Stier zu nichts überreden. Er bringt Sie sonst dazu, gegen Ihre Überzeugungen zu handeln. Der Zwilling plappert unüberlegt etwas an Dritte aus, was er für sich hätte behalten sollen und bringt Sie damit in eine unmögliche Situation. Der Krebs verschwendet Ihre Zeit, weil er Sie warten lässt und dann auch noch seine Belange in den Vordergrund stellt. Der Löwe macht es sich jetzt bequem und streift alle Verantwortung auf Sie ab und überlässt vieles, was es zu erledigen gilt, Ihnen ganz allein.

Liebeshoroskop - Schöne Momente, schöne Stunden, schöne Tage mit: Skorpion, Jungfrau, Waage

Liebeshoroskop - Es läuft ganz gut mit: Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische

Liebeshoroskop - Schwierig wird es mit: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe

