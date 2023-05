Das Liebeshoroskop für das Sternzeichen Wassermann

Nichts ist in dieser Woche unmöglich für den Widder. Er zerstreut all Ihre Bedenken und überzeugt Sie davon, dass er der Richtige für Sie ist. Der Zwilling ist sehr fürsorglich in diesen Tagen: Er streichelt Sie, kocht für Sie, erzählt Ihnen Gutenachtgeschichten und küsst Sie morgens liebevoll wach. Der Löwe nimmt sich Zeit für Sie und für die Dinge, die Ihnen am Herzen liegen. Die Waage sieht Sie als ihren Seelenzwilling und umgekehrt. Jetzt geht kein Blatt oder eine noch so fein gesponnene Intrige dazwischen. Der Steinbock garantiert Ihnen in dieser Woche festen Boden unter den Füßen, der Ihre tiefe Liebe trägt und die Ausgangsbasis für die weitere Entwicklung ist. Der Stier hält sich im Hintergrund zurück, prescht aber sofort nach vorne, wenn Sie ihn brauchen. Wenn Sie diese Woche traurig sind, gehen Sie zu Dr. med. Schütze: Er versteht Sie, tröstet Sie, heitert Sie auf und heilt Ihre Seele. Ein anderer Wassermann und Sie können in dieser Woche den Erfolg für Ihr gemeinsames Projekt feiern. Der Fisch gibt bei Ihnen nicht auf und eine tiefe – seelische – Beziehung bahnt sich zwischen Ihnen an. Der Krebs meint, Sie würden seine Gefühle nicht verdienen und straft Sie mit Liebesentzug. Wo sich die Jungfrau jetzt hinträumt, dahin können Sie ihr nicht folgen. Sie spüren, sie ist von Ihnen weit, weit weg. Der Skorpion taktiert zu viel mit seinen Gefühlen. Das mögen Sie überhaupt nicht.

Liebeshoroskop - Schöne Momente, schöne Stunden, schöne Tage mit: Widder, Zwillinge, Löwe, Waage, Steinbock

Liebeshoroskop - Es läuft ganz gut mit: Stier, Schütze, Wassermann, Fische

Liebeshoroskop - Schwierig wird es mit: Krebs, Jungfrau, Skorpion

