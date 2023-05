Das magische Geld-Ritual: So werden Sie Ihre Geldsorgen los!

Am 25. März 2012 verbünden sich Mond, Venus und Jupiter - und Sie haben endlich die Chance, Ihre Geldsorgen loszuwerden. Wir verraten Ihnen, mit welchem Ritual das gelingt...

Was am 25. März 2012 geschieht, schenkt Ihnen eine einmalige Chance, die sich nur alle zwölf Jahre bietet: Venus und Jupiter verbinden sich mit dem Mond im Stier. Und das bedeutet für Sie: Sie können sich von Ihren Geldsorgen befreien!

Die außergewöhnliche Verbindung der Planeten steigert Ihre Zuversicht und Ihr Vertrauen in das Leben und in andere Menschen. Weil diese Energien aus dem Stier strömen, fördern sie vor allem den materiellen Zugewinn.

Sie sollen sich an diesem 25. März 2012 ganz auf Ihr persönliches Geld-Ritual konzentrieren, das unser Chef-Astrologe Erich Bauer für die einzelnen Elemente ausgearbeitet hat – eben für die Luft-, Erd-, Feuer- und Wasserzeichen . Sie haben dafür zwölf Stunden Zeit am Sonntag, denn so lange fließt die Energie des gebündelten Dreigestirns aus Venus, Jupiter und dem Mond auf unsere Erde herab.

Also: Werfen Sie am besten gleich mal einen Blick auf Ihr persönliches Geld-Ritual!