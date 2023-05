Das Mond-Horoskop 2013: Wenn Ihr Mond in den Fischen steht

Sie haben übersinnliche Wunschkräfte, die all das anziehen, was Sie sich aus tiefstem Herzen ersehnen. Im Beruf , privat, bei finanziellen Sorgen. Im Mondjahr 2013 wird diese mediale Fähigkeit zu einer enormen Energie anwachsen. Sie werden kleine Wunder vollbringen, wenn Sie sich nicht von Minderwertigkeitskomplexen, von einem Gefühl der Schwäche bremsen lassen. Sie sind stark, wenn Sie zu sich selbst finden. Das ist Ihre Mond-Chance, der Sie sich plötzlich bewusst werden, wenn der Neumond am 11. März in den Fischen steht. Sie fürchten sich davor, Ihren Gefühlen ausgeliefert zu sein, ausgenützt zu werden. Sie müssen sich selbst lieben lernen.

