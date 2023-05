Das Mond-Horoskop 2013: Wenn Ihr Mond im Steinbock steht

Sie brauchen den Traum, die Abenteuer in der Fantasie, die Sie sich nicht erlauben, die Sie weggesperrt haben in ein Gefängnis der Vernunft. Das Mondjahr 2013 wird Ihnen helfen, Ihre Gedanken auf eine fantastische Reise zu schicken, um Ihre Träume und Sehnsüchte wie einen Schwarm Schmetterlinge aufsteigen zu lassen. Ihre Mond-Chance: Sie müssen sich von sich selbst befreien, von Ihrer nüchternen Lebenseinstellung, Ihrer Arbeitswut – die Ihre Wünsche behindert. Ihr Leben braucht Leichtigkeit, die tief in Ihrer Seele verborgen ist. Damit Sie über Ihre selbst gezogenen Grenzen hinaustreten und Ihre Wünsche verwirklichen können.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Steinbock!

Und hier geht's zum Jahreshoroskop 2013!