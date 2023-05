Das Mond-Horoskop 2013: Wenn Ihr Mond im Widder steht

Sie fühlen sich so jung 2013, offen für alles Neue, neugierig auf das, was kommt. Stets auf dem Sprung. Und Sie werden auch viel verändern, zum Besseren wenden. Besonders wenn um den 10. April der Neumond am aktuellen Sternenhimmel Ihren Geburtsmond umarmt. Eine Konjunktion, die Sie aus dem Alltagstrott reißt, Ihre Seele sehnsüchtig öffnet für Aufregendes, Prickelndes, das Sie umgibt. Ihre Mond-Chance: eine innige Verbindung zu einem Menschen, der Ihre Seele berührt. Ihre Mond-Stärken: Sie gehen jetzt näher, tiefer auf andere ein, hören zu, überwinden Ihre ichbezogene Grundeinstellung. Ihr Partner wird eine vollkommen veränderte Person vor sich haben.

