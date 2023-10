Das Mondfinsternis-Horoskop für den 28.10.2023 für das Sternzeichen Skorpion

Ihnen, lieber Skorpion, muss niemand sagen, vor wem oder was Sie sich in Acht nehmen sollten. Sie haben bereits so viel gesehen und erlebt, und Ihre Empfindungen gehen tiefer als die vieler Menschen. Dennoch ist es jetzt an der Zeit, aus Ihrer Schale herauszutreten: Sonne und Merkur durchqueren Ihr Zeichen und schenken Ihnen eine ungeahnte Kraft.

Nutzen Sie also IHRE Vollmondfinsternis, um eine andere Seite von sich zu zeigen. Ja, das macht Sie verletzlich und angreifbar. Gleichzeitig öffnet es die Herzen der Menschen, die Ihnen wirklich etwas bedeuten. Wenn Sie jetzt den Mut aufbringen, Ihre Sehnsüchte anderen mitzuteilen, werden Sie bald nicht mehr allein auf Ihrem Weg sein.

Ihr Mondfinsternis-Mantra: Ich genieße Gesellschaft und öffne mich!

Artikelbild und Social Media: Collage mit Anastasiia Shavshyna/iStock und Astrowoche.de