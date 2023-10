Das Mondfinsternis-Horoskop für den 28.10.2023: Jetzt lassen Sie schlechtes Karma hinter sich!

Neben all den bereits beschriebenen Aspekten ist es letztendlich die machtvolle Stier-Vollmondfinsternis am kommenden Samstag, die dafür sorgt, dass Sie deutlich spüren können, wer und was Ihnen guttut – und was Sie dringend verändern müssen, um sich vollständig und heil zu fühlen.

Diese besondere Mondphase ermöglicht es, uralte, unbewusste Pakte endlich aufzulösen. Karmische Knoten können jetzt endlich durchtrennt werden. Es ist ein idealer Zeitpunkt, um sich von karmischen Belastungen zu befreien, die einem das Leben oft so schwer gemacht haben.

Um diese magische Mondmacht zu nutzen, raten wir Ihnen, sich am Abend des 28. Oktober, wenn die Mondfinsternis am intensivsten ist, etwas Zeit zu nehmen und in eine Meditation einzutauchen. Beobachten Sie, welche Gefühle und Gedanken in Ihnen aufsteigen, welche positiven Bilder die negativen alten Gedanken ersetzen, und tragen Sie diese neuen Erkenntnisse in Ihr Bewusstsein.

Es scheint nur eine kleine Geste zu sein, sie markiert aber den Beginn einer bedeutenden Veränderung. Sobald Sie sich von Ihrem alten Karma befreit fühlen, gewinnt Ihr Leben eine völlig neue Qualität.

