Das Partnerhoroskop für Oktober 2022: Venus und Saturn enthüllen die ganze Wahrheit!

Venus, der Planet der Liebe, und Saturn, der Planet der Ordnung, verbinden sich am Freitag, 7. Oktober 2022, in einem günstigen Aspekt. Die Kraft, die von dieser Konstellation ausgeht, kommt gerade zur rechten Zeit! Denn sie hilft uns, besser zu verstehen, wer uns in diesen herausfordernden Zeiten an unserer Seite steht und hilft, gut durch die Krise zu kommen. Und es wird aber auch klar, wer uns nur nervt und zur Belastung wird. In jedem Fall können wir jetzt im zwischenmenschlichen Bereich für klare Verhältnisse sorgen.

Jetzt lesen: Das Jahreshoroskop 2023

Venus und Saturn im Trigon: Jetzt bekommen wir Klarheit

Wenn am 14. Oktober 2022 Venus und Saturn in einem Trigon zueinanderstehen, spüren wir deutlich: Es wird Zeit, Klarheit in unsere Beziehungen zu bringen. Dabei unterstützen uns der Planet der Liebe und der Planet von Struktur und Ordnung dabei, Partnerschaften, Freundschaften und familiäre Bande neu zu bewerten und im Zweifel nötige Korrekturen einzuleiten.

Weil es ein Trigon ist, ein sehr positiver Aspekt, fällt uns das leicht und bedeutet auch nicht, dass wir bestimmten Beziehungen künftig eine Absage erteilen müssen. Es ist eher ein klärender Aspekt, der uns hilft, Dinge anzusprechen, ohne andere dabei zu verletzen. Denn, Hand aufs Herz: Gibt es nicht immer wieder Menschen, mit denen wir schon eine geraume Zeit etwas zu klären haben – und wir uns nicht trauen, unser Herz auszuschütten?

Vielleicht sind Verletzungen geschehen, vielleicht haben wir unsere wahren Gefühlen bislang versteckt oder vielleicht stört uns schon länger eine bestimmte Verhaltensweise an unserem Gegenüber, aber wir haben aus Höflichkeit still gehalten – es belastet unsere Seele. Genau jetzt aber öffnen Venus und Saturn den Raum für klärende Kommunikation. Sie öffnen unsere Herzen und helfen uns dabei, Verständnis füreinander zu entwickeln. Das kann uns helfen, Beziehungen, die in eine Schieflage geraten sind, zu heilen.

Richten Sie Fragen zu Ihrer persönlichen Zukunft und Ihren Partnerschaften an Aurea-Expertin Sabine Wirkner. Sie kann Ihnen weiterhelfen.

Mars und Neptun im Quadrat: Diese Konstellation mahnt zur Vorsicht

Doch dieser positiven Kraft geht auch eine etwas anstrengendere Konstellation voraus. Am Mittwoch, 12. Oktober 2022, bilden Mars und Neptun ein störendes Quadrat zueinander. Mars unterstützt uns normalerweise dabei, aktiv auf andere Menschen zuzugehen und unsere Bedürfnisse unmissverständlich zu äußern. Das ist nicht immer angenehm für die Gegenseite, aber ist es nicht besser, klar zu sagen, was man will, wenn man vorhat, es auch zu bekommen? Und genau da pfuscht Neptun hinein. Er verschleiert die wahren Absichten.

So kann es gut sein, dass wir herumdrucksen, anstatt Tacheles zu reden, dass wir freundlich lächeln, obwohl wir wütend auf jemanden sind, dass wir beschönigen, statt auf den Punkt zu kommen. Während wir selbst uns das bewusst machen und diese Konstellation nutzen können, um zu lernen, ehrlich zu sein, auch wenn es uns schwerfällt, könnte es gut sein, dass wir Opfer von Lug und Trug werden.

Es ist daher sehr wichtig, dass wir nicht nur selbst bei der Wahrheit bleiben, sondern auch andere dazu auffordern, uns gegenüber wahrhaftig zu sein. Wenn wir spüren, dass es jemand nicht ernst mit uns meint, dann dürfen wir das ansprechen. Nicht unbedingt will ein anderer uns damit schaden. Aber er oder sie hat Skrupel, uns offen seine Meinung ins Gesicht zu sagen. Seien wir also mutig und fordern wir die Wahrheit ein. So helfen wir auch anderen, nicht in die Falschheitsfalle zu tappen. Und wer uns ganz bewusst täuschen will – den dürfen wir auch getrost aus unserem Leben aussortieren.

Diese 3 Sternzeichen erwartet der absolut beste Oktober 2022!

Die Sonne enttarnt jetzt falsche Freunde

Ein weitere Aspekt kann uns am Mittwoch, 12. Oktober, dabei unterstützen, Freundschaften und Partnerschaften neu zu bewerten: Die Sonne steht in einem günstigen Trigon zu Saturn! Das hilft uns dabei, falsche Freunde zu erkennen, denn: Die Sonne bringt es an den Tag und Saturn verleiht unseren Handlungen eine sonnenklare Ausrichtung.

Wichtig ist, dass wir den Mut haben, Lügen aufzudecken und andere mit ihrer eigenen Unehrlichkeit zu konfrontieren. Wie gesagt: Nicht jeder will uns Böses, und so geben wir anderen Menschen die Chance, zur Wahrheit zurückzukehren. Zugleich können wir zeigen, dass wir selbst auch die Wahrheit aushalten können, ja, dass es ein Merkmal sinnvoller Beziehungen ist, dass die Wahrheit möglich ist!

Indem wir uns selbst der Wahrhaftigkeit verpflichten, können uns andere darin folgen und selbst wahrhaftig werden. Genau dies wird viele Beziehungen, bei denen gerade etwas im Argen liegt, retten. Mehr noch: Es wird ihnen neuen Auftrieb geben. Mit vielen Menschen werden wir uns auf eine ehrliche und zugleich sehr liebevolle Art und Weise neu verbinden.

Nehmen wir also die Herausforderung an und finden wir so die Menschen, auf die wir uns verlassen können und die uns dabei unterstützen, mutig, ehrlich und mit großer Liebe füreinander in eine gemeinsame Zukunft zu gehen.

Lesen Sie jetzt im Partnerhoroskop für Oktober 2022, auf wen sich Ihr Sternzeichen verlassen kann und wem Sie besser aus dem Weg gehen sollten.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: Perseomed/iStock