Das Sommer-Horoskop 2019 für das Sternzeichen Widder

Ihr Start in den Liebessommer gerät etwas holprig. Krebs-Einflüsse machen Sie ungeduldig und empfindlich. Will Ihr Partner mal nicht so wie Sie, fahren Sie bis Ende Juni schnell mal aus der Haut. Dafür beschert Ihnen Mars vom 1.7. bis 18.8. traumhafte Liebeseinflüsse: Sie fühlen sich sehr zu Ihrem Schatz hingezogen, genießen die gemeinsame Zeit in vollen Zügen – und der Sex ist großartig. Widder-Singles dürfen sich über super Flirtchancen, Herzklopfen und weiche Knie freuen. Danach macht Venus Sie zum sanften Verführer – was bei Ihrem Partner prima ankommt. Singles könnten sich inmitten einer prickelnden Sommerromanze wiederfinden.

Die besten Partner für den Widder: Mit ihm ist immer etwas los im Leben