Freunde sind Menschen, die man irgendwann vom Leben geschenkt bekommt. Plötzlich sind sie da, und oft ist das der Anfang einer lebenslangen Geschichte. Manche Freunde trifft man nahezu täglich, andere eigentlich nur bei einer gemeinsamen Geburtstagsfeier. Dann gibt es sogar solche Freunde, die ganz woanders leben und wohnen und die man manchmal jahrelang nicht sieht, bis es dann zu einem Treffen kommt und man fasziniert ist, wie gut man sich versteht. Freunde, das ist wichtig, verstehen einen und nehmen einen so, wie man ist.

Ein Freund kommt nicht und sagt, was ich tun soll oder gar muss. Aus astrologischer Sicht entsteht eine Freundschaft, wenn in beiden Horoskopen eine Beziehung zum 11. Haus besteht. Ein Widder versteht sich daher fantastisch mit einem Wassermann-Freund, vorausgesetzt dieser Wassermann besetzt einen Aszendenten im Widder. Denn dann befindet sich seine Sonne im Wassermann-Haus. Es kommt also gar nicht zu sehr auf das Sternzeichen an, sondern auf eine detailliertere Horoskop-Besetzung.

Allgemein lässt sich sagen, dass Widder gut mit Freunden auskommen, die vom Sternzeichen her ebenfalls Widder, Löwe oder Schütze sind. Mit so einem Freund hat man das Bedürfnis, gemeinsam etwas zu unternehmen, Sport zum Beispiel. Auch wenn der Freund Zwillinge, Waage oder Wassermann ist, entsteht schnell eine gute Freundschaft. Schwieriger wird es mit einem Erdzeichen, also einer Jungfrau, einem Stier und einem Steinbock. Dann kommt es in aller Regel auf den Aszendenten, den Mond oder die Hausbesetzung an.

Freunde mit einem Wasserzeichen also Krebs, Skorpion und Fische, kommen für einen Widder nur dann infrage, wenn es im Horoskop irgendwelche Entsprechungen gibt, also, dass die Aszendenten oder der Mond zusammenpassen. Solche Freundschaften halten in aller Regel nicht lange, und nicht selten kommt es zu einer dramatischen Auseinandersetzung. Man hat sich nichts mehr zu sagen.

Alle Eigenschaften des Sternzeichens Widder auf einen Blick