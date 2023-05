Das Sommer-Horoskop 2019 für das Sternzeichen Zwillinge

Bis Anfang Juli stehen Sie unter Exklusivbetreuung von Venus und starten damit in einen prickelnden Liebessommer. Sie sind bis über beide Ohren verliebt in Ihren Schatz und bekommen nicht genug voneinander. Sogar noch intensiver wird es vom 2. Juli bis 18. August, wenn Mars im feurigen Löwen steht. Der Erotikplanet bringt frischen Schwung in Ihr Liebesleben – und ins Schlafzimmer. Solo-Zwillinge dürfen sich in dieser Zeit über eine super Ausstrahlung und zahlreiche Verehrer freuen. Ab 19. August kühlt die Leidenschaft etwas ab und kleinere Konflikte könnten sich einstellen. Doch es findet sich recht schnell eine Lösung.

