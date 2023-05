Die besten Partner für den Zwilling: Mit ihm ist es immer amüsant im Leben

Zwillinge haben zwei Seiten, eine, die sie gerne der Welt präsentieren, die fröhlich und optimistisch ist, und eine die sie eher verbergen, denn sie ist wie aus einer anderen Welt. Diese zweite Seite übertragen sie gerne an ihren Seelenpartner. Das ist ein Mensch, dem sie manchmal nie begegnet sind, der aber all ihre geheimen Wünsche an einen Partner verkörpert. Auch das ist möglich, dass sie ihrem Seelenpartner irgendwann begegnet sind und sich dann für ewig und immer mit ihm verliebt und verbunden fühlen, obwohl sie sich real nie mehr begegnen.

Es ist nämlich so, dass Menschen mit diesem Sternzeichen nicht nur den Namen „Zwillinge“ tragen, sondern, dass es tatsächlich ein Zwillingswesen in ihrer Fantasie gibt. Eigentlich hätte es mit ihnen auf die Welt kommen sollen, aber es zog vor, in der geistigen Sphäre zu bleiben. Zwischen beiden existiert eine überirdische Liebe, eine Liebe so groß, dass sie mit keinem realen Menschen möglich ist.

Autor: Erich Bauer