Das Sternschnuppen-Horoskop ab dem 12.08.2024: So erfüllen sich jetzt die Wünsche des Fischs

Lieber Fisch, normalerweise sind Sie für Ihre Empathie und Ihr träumerisches Wesen bekannt. Doch in dieser Sternschnuppennacht dürfen Sie sich auf handfeste, irdische Erfolge konzentrieren. Welche materiellen Ziele möchten Sie erreichen? Und welche praktischen Schritte sind nötig, um Ihre Träume zu verwirklichen? Lassen Sie die funkelnden Meteore Ihre Entschlossenheit stärken und Ihre Träume greifbar machen. Nutzen Sie die kosmische Energie, um Ihre Wünsche in die Realität umzusetzen und dennoch Ihr Mitgefühl zu bewahren. Diese Nacht gibt Ihnen die Kraft und Klarheit, die Sie benötigen, um Ihre Visionen in konkrete Erfolge zu verwandeln.

Ihr Wunder-Mantra:

„Ich verwirkliche meine materiellen Träume mit Entschlossenheit und Hingabe.“