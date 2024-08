Das Sternschnuppen-Horoskop ab dem 12.08.2024: So erfüllen sich jetzt unsere Wünsche!

Wer ernsthaft will, dass seine Wünsche in Erfüllung gehen, der muss vor allem eines: Er muss an die Erfüllung seiner Wünsche glauben. Und glauben heißt in diesem Fall, davon überzeugt zu sein und das tiefe Vertrauen zu haben, dass die eigenen Wünsche wahr werden können. Nur dann kann unser Unterbewusstsein alles zu unserem Besten und im Sinne unserer Wünsche vorbereiten. Unser Wahrnehmungsfilter wird erweitert und ist dann auch offen für Chancen und Lösungen, die wir bis dahin übersehen haben. Manche finden den Glauben, die Überzeugung und das Vertrauen, das sie zur Wunscherfüllung brauchen, in sich selbst, ohne äußere Hilfe. Andere legen das alles inklusive ihrer Wünsche in die Hand eines Mediums, eines Vermittlers und Verstärkers. Das Universum und die Sternschnuppen können so ein Medium sein.

Wenn das für Sie zutrifft, machen Sie sich bereit für eine unvergessliche Nacht voller kosmischer Magie! Denn die leuchtenden Himmelsphänomene, die entstehen, wenn die Meteoriten in die Erdatmosphäre eintreten und verglühen, sind nicht nur ein beeindruckendes Naturschauspiel, sondern ein Symbol für Hoffnung und Wunscherfüllung.