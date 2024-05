Das große Sommer-Horoskop 2024: Die besten Tage für das Sternzeichen Löwe von Juni bis September

Ihr Juli wird von einer starken und sehr aufbauenden Kraft dominiert, wenn Venus und Merkur nacheinander in Ihr Sternzeichen treten. Diese Planeten erhöhen Ihre Ausstrahlung und Überzeugungskraft, was Ihnen in allen Lebensbereichen Vorteile bringt. Nutzen Sie diese Zeit, um in der Öffentlichkeit zu glänzen, Beziehungen zu festigen und kreative Projekte voranzutreiben. Auch ein Karrieresprung ist jetzt angesagt! Ihre natürliche Führungsstärke kommt besonders gut zur Geltung und damit ziehen Sie sowohl berufliche als auch persönliche Bewunderung auf sich. Keine falsche Bescheidenheit!

