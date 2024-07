Das Venus-Horoskop ab dem 08.07.2024: So nutzen Skorpione die magischen Tage!

Verbindlichkeit und Authentizität sind für Sie wichtig, wenn es um die Liebe geht. Dafür sind Sie bereit, einiges auf sich zu nehmen und Ihre persönlichen Bedürfnisse hintanzustellen. Ihr Wunsch nach Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit in allen Ehren – doch inwieweit vergeben Sie sich dadurch die Chance, sich selbst in einer Partnerschaft kompromisslos auszuleben?

Dies ist die Frage, die die Venus-Aspekte dieser Woche an Sie stellen. Nutzen Sie die intensive Energie und verabschieden Sie sich von faulen Kompromissen, die Ihre Selbstentfaltung einschränken. Vertrauen Sie Ihrer ausgeprägten Intuition und sprechen Sie aus, was zu sagen ist. Der Mensch, der Sie so liebt, wie Sie sind, wird auch dann zu Ihnen stehen.

