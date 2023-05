Das Wochenhoroskop der Stars

So stehen die Sterne für Colin Farrell

Im kommenden Lebensjahr sieht sich der Schauspieler Colin James Farrell (* 31. Mai 1976 in Castleknock bei Dublin) einem herausfordernden Merkur gegenüber. Dieser Einfluss kann im Privat- wie im Berufsleben immer wieder zu Kritik, Spannungen und teilweise sogar zu Manipulation führen. Manchmal wird ihn das Gefühl plagen, dass er bei allem, was er macht, auf Widerstand stößt.

Ab Herbst hat der irische Schauspieler aber dank eines positiven Mars-Einflusses wieder alles im Griff. Dann kann er sich mit neuem Schwung und fast schon euphorischer Begeisterung um neue Projekte kümmern. Seine Fans dürfen gespannt sein: Denn wie schon in den vergangenen Jahren unterstützt Jupiter seine beruflichen Vorhaben mit kosmischem Rückenwind.

So kann der vielseitige Schauspieler, der seinen Durchbruch kurz vor der Jahrtausendwende mit seiner Rolle als Autist in dem in London aufgeführten Theaterstück „In A Little World Of Our Own“ feierte und daraufhin vom US-amerikanischen Filmschauspieler und Regisseur Kevin Spacey entdeckt und gefördert wurde, weiterhin sein Talent als Schauspieler unter Beweis stellen.

Dieses Talent schulte er schon in jungen Jahren an der Schauspielschule seines Bruders und anschließend an der „Gaiety School of Drama“ in Irland. Schon während seiner Ausbildungen war er in verschiedenen Produktionen zu sehen und verdiente sich zudem seinen Lebensunterhalt durch Werbespots. Später siedelte er dann nach Los Angeles um, erhielt verschiedene Auszeichnungen und wurde in Hollywood schon bald als talentierter Nachwuchsschauspieler gefeiert.

Das Liebesleben des charismatischen Schauspielers war allerdings bislang nicht von Dauer und Glück geprägt. Dies aber kann sich ab der zweiten Jahreshälfte ändern: Venus will nämlich dafür sorgen, dass er endlich der Richtigen über den Weg läuft. Auf einer Urlaubsreise, am Set oder durch den Verkuppelungsversuch eines Freunds – alles ist nun möglich und kann zu seinem Liebesglück beitragen.



Happy Birthday, Colin Farrell!