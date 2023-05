So sehen Depressionen wirklich aus

Monströs und weit weg vom Alltag? Wenn Ihr euch diese Bilder anseht, dann wird sofort klar, dass Depressionen viel mehr sind. Menschlicher. Eine Krankheit, die jeden treffen kann. Die wir unbedingt ernst nehmen müssen und weder verurteilen noch verteufeln. Die Bilder stammen aus dem Programm „ Time to change “, unter #goodbyeheadclutcher posten dafür Menschen mit Depressionen ihre Fotos.

Wir brauchen offene Augen und Herzen, um zu merken, was in den Menschen um uns herum vorgeht. Denn das sieht niemand an der Oberfläche! Wir nehmen uns gerade jetzt vor: Lasst uns aufeinander achten.