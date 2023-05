Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 11. bis 17. März 2013

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Sie haben einen Schutzengel. Er ist immer bei Ihnen - auch in dieser Woche.

Ihr Schutzengel spricht mit Ihnen. Aber Sie hören ihn nicht mehr so wie als Kind.

Wie die meisten von uns sind Sie den Engeln entwachsen. Weil der Alltag, die Sorgen und Nöte alles übertönen. Ihre innere Stimme, mit der sich Ihr Schutzengel meldet, hören Sie bei dem Lärm des Alltags nicht mehr.

Hier erfahren Sie, was Ihnen Ihr Schutzengel in dieser Woche übermitteln will. Seine Botschaft, seinen Rat. Vertrauen Sie seiner Stimme, lernen Sie dabei wieder, auf Ihren Engel zu hören. Dann werden Sie irgendwann auch wieder selbst die himmlischen Botschaften hören, die in Ihrem Inneren verstummt zu sein scheinen.

In unserem Horoskop erfahren Sie die Botschaft des Schutzengels von Ihrem Sternzeichen. Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...