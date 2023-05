Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 11. bis 17. November 2013

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Die Botschaft Ihres Schutzengels kann Ihrem Leben eine neue Wendung geben. Sie sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist.

Sie meistern Ihr Leben. Sie sind beschäftigt mit den alltäglichen Sorgen, mit Schwierigkeiten, mit Ungerechtigkeiten.

Aber an Ihre wahre Kraft, an die Macht Ihrer Träume und Wünsche, die in Ihrem Unterbewusstsein verankert sind, denken Sie nicht.

Dafür haben Sie im Stress Ihres Alltags keine Zeit. Ihr Schutzengel verbindet Sie damit, erinnert Sie an Ihre innere Größe, die Ihnen helfen kann, alle Probleme zu überwinden.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...