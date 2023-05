Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 14. bis 20. April 2014

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Aus Ihrem Schutzengel spricht die tiefe Weisheit vieler menschlicher Erfahrungen, die er im Laufe der Jahrhunderte gesammelt hat. Und die sich vielleicht auch in Ihnen in den verborgenen Kammern Ihrer Seele angesammelt haben. In vielen vorigen Leben.

Aber Sie selbst, Ihr Ego , Ihre Persönlichkeit sind gefangen unter Menschen in der menschlichen Erfahrung, die Sie gerade auf der Erde machen.

Ihr Schutzengel aber spricht aus erhabenen göttlichen Sphären der geistigen Welt.

Er hat die Distanz zu dem, was Sie fesselt. Deshalb sind seine Botschaften so wertvoll. Sie führen Ihr Wesen heim zu sich selbst, zur Selbstverwirklichung.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...